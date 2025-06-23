Суд в Венгрии отменил депортацию "украинского шпиона", который просился в Россию

Венгерский суд удовлетворил ходатайство бывшего сотрудника посольства Киева в Будапеште, которого разоблачили как "украинского шпиона", и отменил его депортацию в Украину

Об этом сообщает портал Blikk, пишет "Европейская правда".

В начале мая Венгрия заявила о высылке "двух украинских дипломатов", которых объявила "шпионами" в ответ на разоблачение Службой безопасности Украины двух агентов венгерской разведки в Закарпатье.

Один из них, Сергей Александров, обжаловал высылку в суде. Его адвокат Габор Сюч утверждал, что мужчина хотел уехать не в Украину, а в Россию, поскольку имеет российское гражданство как уроженец оккупированного Крыма.

В заявлении на получение вида на жительство в ноябре 2024 года Александров указал Украину как свою родину. Адвокат заявил, что в анкете не было поля для указания другого гражданства, поэтому мужчина и не заявил о возможности выезда в Россию.

"Судья счел, что не следовало немедленно депортировать С. в Украину, а следовало позволить ему добровольно выехать в Россию", – отметил Сюч в комментарии Blikk.

Нынешнее решение суда означает, что депортация Александрова в Украину отменена, и он сможет вернуться в Будапешт. Но ему грозит производство за нарушение миграционного законодательства Венгрии.

Сам Александров, который, по данным Blikk, после высылки в начале мая уехал в Закарпатье, отказался говорить с журналистами.

Напомним, разоблачение агентурной сети военной разведки Венгрии в Закарпатье 9 мая привело к взаимной высылке двух дипломатов из Киева и Будапешта.

Также в Венгрии взяли под стражу гражданского мужчину, которого власти назвали "украинским шпионом".