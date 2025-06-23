СМИ: США отслеживают ракеты, выпущенные Ираном по базам в Катаре и Ираке

США отслеживают ракеты, выпущенные из Ирана в направлении американских военных объектов в Катаре и Ираке.

Об этом CNN сообщили осведомленные собеседники в Белом доме, пишет "Европейская правда".

Осведомленные чиновники заявили, что в настоящее время США отслеживают несколько ракет, выпущенных из Ирана в направлении американских военных объектов в Катаре и Ираке.

По словам представителя Белого дома, министр обороны Пит Хэгсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн находятся в ситуационной комнате.

Ранее высокопоставленный чиновник заявил, что представители Белого дома и Министерства обороны отслеживают потенциальные угрозы нападения на авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

Также отмечается, что в прошлом месяце президент США Дональд Трамп посетил базу, став первым лидером, который посетил ее с 2003 года. Это крупнейший военный объект США на Ближнем Востоке.

Напомним, в ночь на 22 июня США реализовали операцию против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" с участием более 125 самолетов, в том числе – семи стелс-бомбардировщиков B2.

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что в результате операции ядерные амбиции Ирана были уничтожены.

23 июня СМИ писали, что Соединенные Штаты считают, что Иран может в ближайшее время нанести удары по американским целям на Ближнем Востоке в ответ на бомбардировки иранских ядерных объектов.

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