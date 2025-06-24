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У Німеччині кожен п’ятий не має коштів на тижневу відпустку з мандрівкою

Новини — Вівторок, 24 червня 2025, 12:46 — Марія Ємець

У Німеччині кожен п’ятий серед працевлаштованих не може дозволити собі тижневу відпустку з поїздкою через вартість такого відпочинку.

Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", такі дані опублікував Федеральний офіс статистики на основі дослідження EU-SILC про рівень доходів та умови життя. 

П’ята частина (21%)  опитаних у Німеччині працюючих громадян стверджують, що станом на минулий рік не могли дозволити собі тижневу відпустку з мандрівкою з фінансових причин. У 2023 році так відповіли 23%. 

Частка тих, кому не вистачає заощаджень на тижневий відпочинок, помітно вища серед батьків-одинаків (38%), а також серед людей без пари (29%).

Загалом у ЄС частка тих, для кого тижнева поїздка є надто дорогою, склала 27%. 

Інше дослідження показало, що понад 19% людей, які їдуть у відпустку, дуже часто у ці дні хворіють і тому не отримують повноцінного відпочинку.

Також дослідження показали, що більшість німців, яким потрібно їздити на роботу, користуються для цього приватними авто – ця цифра з 2020 року майже не знизилася.

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Німеччина ЄвроЖиття
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