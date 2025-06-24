В Германии у каждого пятого нет средств на недельный отпуск с путешествием

В Германии каждый пятый среди трудоустроенных не может позволить себе недельный отпуск с поездкой из-за стоимости такого отдыха.

Как сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда", такие данные опубликовал Федеральный офис статистики на основе исследования EU-SILC об уровне доходов и условиях жизни.

Пятая часть (21%) опрошенных в Германии работающих граждан утверждают, что по состоянию на прошлый год не могли позволить себе недельный отпуск с путешествием по финансовым причинам. В 2023 году так ответили 23%.

Доля тех, кому не хватает сбережений на недельный отдых, заметно выше среди родителей-одиночек (38%), а также среди людей без пары (29%).

В целом в ЕС доля тех, для кого недельная поездка является слишком дорогой, составила 27%.

Другое исследование показало, что более 19% людей, которые едут в отпуск, очень часто в эти дни болеют и поэтому не получают полноценного отдыха.

Также исследования показали, что большинство немцев, которым нужно ездить на работу, пользуются для этого частными авто – эта цифра с 2020 года почти не снизилась.