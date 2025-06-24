У Європарламенті пропонують зміни у вимогах до перевізників для кращого захисту пасажирів

У Європарламенті ініціювали серію змін до законодавства у сфері пасажирських перевезень, зокрема перевізників хочуть зобов’язати не стягувати плату за мінімальний багаж та за бронювання місця для малої дитини поруч із супроводжуючим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіли у пресслужбі Європарламенту.

Комітет з питань транспорту й туризму ініціював серію змін щодо прав пасажирів у ЄС, які підтримали 38 голосами "за", тоді як проти висловилися лише двоє і ще двоє утримались.

Серед іншого, пропонують уточнити обов’язки платформ-посередників з продажу квитків в інформуванні пасажира на етапі бронювання та у поверненні коштів, а також запровадити узагальнену форму заявки на компенсації та зобов’язати авіалінії самих надсилати пасажиру попередньо заповнену форму протягом 48 годин після того, як з рейсом стались проблеми.

Євродепутати запропонували встановити стандарти для допустимого розміру багажу на авіарейсах та гарантувати пасажирам право проносити на борт мінімальний багаж без додаткового стягнення плати – зокрема, річ на зразок наплічника/ сумки/ноутбука, а також одну невелику валізу (до 100 см за всіма вимірами і вагою до 7 кг).

Окрім того, хочуть гарантувати право безоплатно бронювати місце для дитини віком до 12 років поруч із супроводжуючим пасажиром. Ще блок пропозицій стосується прав осіб з обмеженою мобільністю.

Нагадаємо, польський регулятор почав розслідування щодо правил перевезення багажу у літаках лоукостерів WizzAir i Ryanair після численних скарг пасажирів з цього приводу.

Торік угорський регулятор оштрафував WizzAir на 770 тисяч євро за непрозорий опис сервісу автоматичної реєстрації (check-in) і скеровування клієнтів до дорожчих пакетів послуг.

Німецьку Deutsche Bahn критикують за скасування програми пільгового бронювання місць поруч для подорожуючих родин.