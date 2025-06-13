Deutsche Bahn критикують за скасування пільгового бронювання місць для родин

Німецьку залізницю Deutsche Bahn розкритикували за скасування пільгового бронювання конкретних місць для родин – проте у компанії не збираються відмовлятись від плану.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Deutsche Bahn з 15 червня скасовує давню опцію бронювання квитків на всю родину з фіксованими місцями – до 5 квитків за 10,4 євро.

Дітям також потрібно буде оплачувати резервацію конкретного місця, а сама вартість бронювання зросте – з 5,2 євро до 5,5 євро у другому класі та до майже 7 євро у першому класі. На практиці це означає, що якщо сім’я з чотирьох осіб хоче подорожувати поруч, то замість 10,4 євро потрібно буде заплатити 22 євро в один бік.

Водночас опція безоплатного проїзду для дітей віком до 14 років залишилася.

Це оголошення спровокувало хвилю критики від пасажирських організацій і політиків більшості політсил. Рішення компанії назвали недружнім до родин і таким, що суперечить спробам "пересадити" якомога більше людей із власних авто на громадський транспорт та поїзди.

У Deutsche Bahn захищають своє рішення. "У складній економічній ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, нам потрібно робити послуги економічно життєздатними", – прокоментувала речниця.

Критики цього аргументу кажуть, що додатковий заробіток на бронюваннях місць буде "краплею в морі" на тлі фінансових проблем DB та непропорційним тому удару по іміджу, який компанія отримала через такий крок.

Також цього тижня повідомляли про випадок, коли пасажирів висадили з потяга, бо він був "занадто брудний".

Deutsche Bahn регулярно критикують за часті запізнення поїздів, з цього приводу вже з’являлись креативні насмішки. У 2024 році німецький залізничний концерн виплатив рекордні 196,8 млн євро як компенсації за запізнення і скасування поїздів.