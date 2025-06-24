Глава МЗС Естонії: без волі до боротьби не допоможуть і 5% на оборону

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає готовність суспільства до захисту країни такою ж важливою, як і збільшення витрат на оборону.

Про це він заявив під час NATO Public Forum, який проходить в Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Тсахкна зазначив, що 70% жителів Естонії готові захищати свою країну у разі нападу.

"Нас часто питають, чи нам не страшно жити поряд з Росією. Нам не страшно, бо ми живемо так вже тривалий час і наше суспільство готове", – сказав він.

"А без готовності боротися не допоможуть і 5 відсотків від витрат на оборону", – додав міністр.

За його словами, багато людей досі думають, що війна починається, як у кіно, з військами на марші й військовою технікою

"Але агресія вже триває, ми маємо гібридні атаки, кібератаки, пропаганда, напади на інфраструктуру... Можливо, це не ті атаки, які потребують застосування статті 5, але війна вже триває", – зазначив Тсахкна.

Нагадаємо, саміт НАТО в Гаазі триватиме два дні, і його головною темою стане збільшення оборонних витрат.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що темпи країн НАТО з нарощення оборонних витрат є надто повільними на тлі можливостей Росії вибудувати спроможності для атаки.

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