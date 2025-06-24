Глава МИД Эстонии: без воли к борьбе не помогут и 5% на оборону

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает готовность общества к защите страны такой же важной, как и увеличение расходов на оборону.

Об этом он заявил во время NATO Public Forum, который проходит в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Тсахкна отметил, что 70% жителей Эстонии готовы защищать свою страну в случае нападения.

"Нас часто спрашивают, не страшно ли нам жить рядом с Россией. Нам не страшно, потому что мы живем так уже долгое время и наше общество готово", – сказал он.

"А без готовности бороться не помогут и 5 процентов от расходов на оборону", – добавил министр.

По его словам, многие люди до сих пор думают, что война начинается, как в кино, с войсками на марше и военной техникой

"Но агрессия уже продолжается, мы имеем гибридные атаки, кибератаки, пропаганда, нападения на инфраструктуру... Возможно, это не те атаки, которые требуют применения статьи 5, но война уже продолжается", – отметил Тсахкна.

Напомним, саммит НАТО в Гааге продлится два дня, и его главной темой станет увеличение оборонных расходов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что темпы стран НАТО по наращиванию оборонных расходов слишком медленны на фоне возможностей России выстроить способности для атаки.

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