Фон дер Ляйен: РФ может проверить оборонные обязательства НАТО в течение пяти лет

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия может "проверить оборонные обязательства" НАТО в течение ближайших пяти лет.

Об этом она заявила на Форуме оборонных индустрий, который проходит в Гааге, пишет "Европейская правда".

Во время своего выступления во вторник, 24 июня, фон дер Ляйен заявила, что Европа до 2030 года "иметь все необходимое для надежного сдерживания" России.

"Имейте в виду, что Россия сможет проверить наши взаимные обязательства в области обороны в течение ближайших пяти лет. Это то, что мы называем "Готовность 2030". Но это требует нового мышления от всех нас", – предостерегла она.

Президент Еврокомиссии отметила, что страны должны быть готовы "выйти из зоны комфорта".

"Мы должны искать новые подходы, сочетая технологии и оборону, гражданский и военный секторы в Европе и за ее пределами. Вместе мы сможем сдержать любого, кто стремится нам навредить", – добавила Урсула фон дер Ляйен.

В начале июня генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что Россия наращивает свой военный потенциал и будет готова применить военную силу против государств НАТО в течение пяти лет.

Как сообщалось, комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценку западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.

По оценке Федеральной разведывательной службы Германии, Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

Читайте интервью редактора "Европейской правды" с еврокомиссаром Кубилюсом: Мир в Украине приблизит нападение России на ЕС, есть только один способ ее сдержать.