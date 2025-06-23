Рютте: мій найбільший страх, що Іран матиме ядерну зброю

Генсек НАТО Марк Рютте зявив, що його найбільшим страхом є можливість володіння і застосування Іраном ядерної зброї.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції перед самітом НАТО у Гаазі, передає кореспондент "Європейської правди".

Генсек відповідав на питання про його найбільший страх у контексті ескалації конфлікту з Іраном.

"Мій найбільший страх це коли Іран володітиме і буде в змозі застосувати чи розмістити ядерну зброю", – заявив Рютте.

За його словами, це було б величесною загрозою для Ізраїлю, всього регіону і значної частини світу.

"Тому позиція НАТО полягає в тому, що Іран не повинен її мати", – сказав генсек.

"Тому я не згоден, що це (удари США – ред.) проти міжнародного права", – наголосив Рютте.

В ніч на неділю армія США завдала ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах. Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

Лідери Німеччини, Франції та Великої Британії в неділю закликали Іран не вживати жодних дій, які могли б ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Разом з тим президент Трамп дав зрозуміти в неділю, що не проти зміни режиму в Ірані.

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