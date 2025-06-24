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ЗМІ: президент Румунії зустрінеться з Трампом на саміті НАТО

Новини — Вівторок, 24 червня 2025, 17:14 — Олег Павлюк

Новообраний президент Румунії Нікушор Дан має зустрітись з Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі.

Про це дізнався телеканал Digi24 від джерел, пише "Європейська правда".

За інформацією Digi24, протягом останніх тижнів тривали переговори про можливу зустріч румунського й американського президентів.

"Станом на зараз нам відомо, що ці переговори досягли прогресу і, найімовірніше, зустріч між Нікушором Даном і Дональдом Трампом відбудеться на саміті НАТО, який зараз проходить у Гаазі", – йдеться в публікації.

Деталі зустрічі, як очікується, будуть узгоджені делегаціями США та Румунії в найближчі години, передає Digi24.

Зазначимо, що Румунія раніше стала обʼєктом критики з боку адміністрації Трампа після скасування виборів президента в грудні 2024 року, де спецслужби запідозрили іноземний вплив на користь антизахідного кандидата Келіна Джорджеску.

На цьому тлі, серед іншого, США скасували рішення про запровадження безвізового вʼїзду для румунських громадян.

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Румунія Трамп
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