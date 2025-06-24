СМИ: президент Румынии встретится с Трампом на саммите НАТО

Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан должен встретиться с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге.

Об этом узнал телеканал Digi24 от источников, пишет "Европейская правда".

По информации Digi24, в течение последних недель продолжались переговоры о возможной встрече румынского и американского президентов.

"По состоянию на сейчас нам известно, что эти переговоры достигли прогресса и, скорее всего, встреча между Никушором Даном и Дональдом Трампом состоится на саммите НАТО, который сейчас проходит в Гааге", – говорится в публикации.

Детали встречи, как ожидается, будут согласованы делегациями США и Румынии в ближайшие часы, передает Digi24.

Отметим, что Румыния ранее стала объектом критики со стороны администрации Трампа после отмены выборов президента в декабре 2024 года, где спецслужбы заподозрили иностранное влияние в пользу антизападного кандидата Келина Джорджеску.

На этом фоне, среди прочего, США отменили решение о введении безвизового въезда для румынских граждан.