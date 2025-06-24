Активисты заблокировали железнодорожное сообщение в Роттердам на фоне саммита НАТО

Представители левой активистской группы Geef Tegengas заблокировали железнодорожное сообщение на маршруте в Роттердам, таким образом выражая протест против НАТО и Израиля.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По информации полиции Нидерландов, несколько участников акции протеста Geef Tegengas приковали себя к рельсам, из-за чего грузовые поезда не могут курсировать в порт Роттердама.

Фото: Geef Tegengas

Протестующие утверждают, что Роттердам является важным логистическим узлом для транзита деталей для боевых самолетов Израиля.

"НАТО – это колониальный проект, построенный на эксплуатации, угнетении и крайних формах насилия, который больше всего служит интересам миллиардеров – массовых убийц в глобальном северном мире", – заявляют в Geef Tegengas.

Там требуют, чтобы порт Роттердама немедленно прекратил импорт и экспорт из регионов, где нарушаются права человека, и ввел эмбарго на поставки товаров и оружия в Израиль.

Кроме того, в ночь перед началом саммита НАТО в Гааге на железнодорожной ветке из аэропорта "Схипхол" в Амстердам и Утрехт произошел пожар, в результате чего движение поездов будет невозможным примерно до конца суток.

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