"Може бути знаряддям злочину": у Фінляндії суд конфіскував спідницю жінки

Апеляційний суд Гельсінкі засудив жінку ромської національності до конфіскації спідниці на користь держави, визначивши, що одяг може слугувати знаряддям злочину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Справа стосується подій листопада 2023 року, коли 25-річна підсудна з іншою жінкою намагалася вкрасти товари з магазину в Гельсінкі, сховавши їх у своїй оксамитовій спідниці.

У спідниці жінки сховали, серед іншого, чашки, посуд та два роботи-пилососи загальною вартістю 800 євро. Зрештою вони залишили крадене в іншому відділі магазину та пішли.

Суд першої інстанції в Гельсінкі конфіскував спідниці жінок, які були використані для вчинення злочину.

25-річна фігурантка оскаржила рішення в Апеляційному суді, стверджуючи, що спідниця є частиною національного ромського костюма і важливою складовою її ідентичності.

Відмова від ромської спідниці вважається ганьбою як для самої жінки, так і для її близьких, пояснювала вона в апеляції.

Але Апеляційний суд Гельсінкі взяв до уваги те, що жінка навмисне перекроїла спідницю, аби там було легко ховати речі, а також її засудження за десятки дрібних крадіжок протягом 2021-2024 років.

Нагадаємо, у Великій Британії засудили до тюремного увʼязнення трьох фігурантів справи про викрадення у 2019 році золотого унітазу з особняка, в якому народився Вінстон Черчилль.