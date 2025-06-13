Ще двох людей засудили у справі про крадіжку золотого унітазу з будинку Черчилля

У Великій Британії були засуджені до тюремного увʼязнення ще двоє фігурантів справи про викрадення у 2019 році золотого унітазу з особняка, в якому народився Вінстон Черчилль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

40-річний Джеймс Шин – покрівельник, який визнав себе винним у крадіжці золотого унітазу, змові та передачі майна, набутого злочинним шляхом, – був засуджений в Оксфордському королівському суді до чотирьох років в'язниці.

А 39-річний Майкл Джонс, який працював на Шина і був визнаний винним у крадіжці, був засуджений до двох років і трьох місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, унітаз із 18-каратного золота був виставлений як твір сучасного мистецтва в Бленгеймському палаці – заміському особняку, де народився Черчилль.

У вересні 2019 року п'ятеро грабіжників увірвались на територію маєтку, розбили вікно і забрали унітаз. Його так і не знайшли; вважається, що зловмисники розпиляли 98-кілограмовий унітаз на частини й продали.

Оскільки унітаз на момент викрадення був підключений до системи каналізації і водогону, крадіжка завдала істотної супутньої шкоди і привела до затоплення маєтку – архітектурної памʼятки Англії XVIII століття.

У травні був винесений вирок іншому фігуранту справи про крадіжку: 36-річний Фредерік Доу, визнаний винним у змові з метою конвертації або передачі майна, отриманого злочинним шляхом, був засуджений до 21 місяця ув'язнення з відстрочкою на два роки і 240 годин неоплачуваних робіт.

Ще одного фігуранта справи раніше виправдали.