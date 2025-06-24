"Может быть орудием преступления": в Финляндии суд конфисковал юбку женщины

Апелляционный суд Хельсинки приговорил женщину ромской национальности к конфискации юбки в пользу государства, определив, что одежда может служить орудием преступления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Дело касается событий ноября 2023 года, когда 25-летняя подсудимая с другой женщиной пыталась украсть товары из магазина в Хельсинки, спрятав их в своей бархатной юбке.

В юбках женщины спрятали, среди прочего, чашки, посуду и два робота-пылесоса общей стоимостью 800 евро. В конце концов они оставили украденное в другом отделе магазина и ушли.

Суд первой инстанции в Хельсинки конфисковал юбки женщин, которые были использованы для совершения преступления.

25-летняя фигурантка обжаловала решение в Апелляционном суде, утверждая, что юбка является частью национального ромского костюма и важной составляющей ее идентичности.

Отказ от ромской юбки считается позором как для самой женщины, так и для ее близких, объясняла она в апелляции.

Но Апелляционный суд Хельсинки принял во внимание то, что женщина намеренно перекроила юбку, чтобы там было легко прятать вещи, а также ее осуждение за десятки мелких краж в течение 2021-2024 годов.

Напомним, в Великобритании приговорили к тюремному заключению трех фигурантов дела о похищении в 2019 году золотого унитаза из особняка, в котором родился Уинстон Черчилль.