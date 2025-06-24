Прем’єрка Данії про 5% витрат на оборону: через 10 років може бути запізно

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що десятирічний термін для досягнення показника витрат на оборону у 5% від ВВП – це забагато і може бути занадто пізно.

Про це вона сказала під час дискусії на NATO Public Forum, який проходить в Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Гадаю, 10 років від сьогоднішнього дня – це запізно. Моєю пропозицією був 2030-й рік – це щонайпізніший термін для переозброєння, щоб ми могли захистити себе і стримати Росію", – заявила Фредеріксен.

"З огляду на те, на що здатна Росія, ми повинні бути готові не лише стримати її – ми повинні бажати робити те, що потрібно", – додала вона.

Фредеріксен зазначила також, що 3,5% безпосередньо на оборонні витрати – це гарне рішення, хоча цього і недостатньо.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія може "перевірити оборонні зобов’язання" НАТО протягом найближчих п’яти років.

На початку червня генеральний секретар Марк Рютте заявив, що Росія нарощує свій військовий потенціал і буде готова застосувати військову силу проти держав НАТО протягом п'яти років.

Очікується, що за результатами саміту НАТО країни домовляться витрачати на оборону 3,5% ВВП, і ще 1,5% перенесуть у категорію "м'якої безпеки", куди можна зараховувати невійськові інфраструктурні проєкти.

США при цьому пішли на поступки щодо строків збільшення витрат, розширивши його до 10 років.

Детальніше про це читайте у статті редактора "Європейської Правди" Сергія Сидоренка Найдорожча зустріч заради Трампа. Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал.