Премьер Дании о 5% расходов на оборону: через 10 лет может быть поздно
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что десятилетний срок для достижения показателя расходов на оборону в 5% от ВВП – это слишком много и может быть слишком поздно.
Об этом она сказала во время дискуссии на NATO Public Forum, который проходит в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".
"Думаю, 10 лет с сегодняшнего дня – это слишком поздно. Моим предложением был 2030 год – это самый поздний срок для перевооружения, чтобы мы могли защитить себя и сдержать Россию", – заявила Фредериксен.
"Учитывая то, на что способна Россия, мы должны быть готовы не только сдержать ее – мы должны хотеть делать то, что нужно", – добавила она.
Фредериксен также отметила, что 3,5% непосредственно на оборонные расходы – это хорошее решение, хотя этого и недостаточно.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия может "проверить оборонные обязательства" НАТО в течение ближайших пяти лет.
В начале июня генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что Россия наращивает свой военный потенциал и будет готова применить военную силу против государств НАТО в течение пяти лет.
Ожидается, что по итогам саммита НАТО страны договорятся тратить на оборону 3,5% ВВП, а еще 1,5% перенесут в категорию "мягкой безопасности", куда можно отнести невоенные инфраструктурные проекты.
США при этом пошли на уступки по срокам увеличения расходов, расширив его до 10 лет.
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