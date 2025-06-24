Премьер Дании о 5% расходов на оборону: через 10 лет может быть поздно

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что десятилетний срок для достижения показателя расходов на оборону в 5% от ВВП – это слишком много и может быть слишком поздно.

Об этом она сказала во время дискуссии на NATO Public Forum, который проходит в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Думаю, 10 лет с сегодняшнего дня – это слишком поздно. Моим предложением был 2030 год – это самый поздний срок для перевооружения, чтобы мы могли защитить себя и сдержать Россию", – заявила Фредериксен.

"Учитывая то, на что способна Россия, мы должны быть готовы не только сдержать ее – мы должны хотеть делать то, что нужно", – добавила она.

Фредериксен также отметила, что 3,5% непосредственно на оборонные расходы – это хорошее решение, хотя этого и недостаточно.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия может "проверить оборонные обязательства" НАТО в течение ближайших пяти лет.

В начале июня генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что Россия наращивает свой военный потенциал и будет готова применить военную силу против государств НАТО в течение пяти лет.

Ожидается, что по итогам саммита НАТО страны договорятся тратить на оборону 3,5% ВВП, а еще 1,5% перенесут в категорию "мягкой безопасности", куда можно отнести невоенные инфраструктурные проекты.

США при этом пошли на уступки по срокам увеличения расходов, расширив его до 10 лет.

Подробнее об этом читайте в статье редактора "Европейской Правды" Сергея Сидоренко Самая дорогая встреча ради Трампа. Все о саммите НАТО в Гааге, который соединит успех и провал.