Глава МЗС Фінляндії переконана у відданості Трампа ключовій статті договору про НАТО

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен переконана, що президент США Дональд Трамп на 100% відданий статті 5 Договору про НАТО – ключовому його положенню, яке передбачає колективний захист у разі нападу на Альянс.

Про це вона заявила після прибуття на саміт НАТО у Гаазі, передає кореспондент "Європейської правди".

Валтонен попросили прокоментувати останні заяви президента США Дональда Трампа, який поставив під сумнів зобов'язання Альянсу за статтею 5 Договору НАТО щодо спільної оборони.

За її словами, стаття 5 чітко прописана у Вашингтонському договорі, і це те, на що покладається НАТО.

"І я переконана, що президент Трамп також на 100% підтримує її", – сказала Валтонен.

"Водночас якщо стаття 5 активується, як ми бачили єдиний раз в історії для допомоги США, йдеться про політичні рішення союзників, яким чином вони бажають долучитися", – додала вона.

За її словами, якщо така ситуація ще колись трапиться, Альянс буде сильнішим ніж будь-коли досі.

Генеральний секретар НАТО закликав оцінювати позицію США за діями та за їхнім внеском у спільну оборону, а не за політичними заявами, навіть коли ті викликають занепокоєння.