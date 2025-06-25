Глава МИД Финляндии убеждена в преданности Трампа ключевой статье договора о НАТО

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен убеждена, что президент США Дональд Трамп на 100% предан статье 5 Договора о НАТО – ключевому его положению, которое предусматривает коллективную защиту в случае нападения на Альянс.

Об этом она заявила по прибытии на саммит НАТО в Гааге, передает корреспондент "Европейской правды".

Валтонен попросили прокомментировать последние заявления президента США Дональда Трампа, который поставил под сомнение обязательства Альянса по статье 5 Договора НАТО по совместной обороне.

По ее словам, статья 5 четко прописана в Вашингтонском договоре, и это то, на что полагается НАТО.

"И я убеждена, что президент Трамп также на 100% поддерживает ее", – сказала Валтонен.

"В то же время если статья 5 активируется, как мы видели единственный раз в истории для помощи США, речь идет о политических решениях союзников, каким образом они желают присоединиться", – добавила она.

По ее словам, если такая ситуация еще когда-нибудь произойдет, Альянс будет сильнее чем когда-либо до сих пор.

Генеральный секретарь НАТО призвал оценивать позицию США по действиям и по их вкладу в общую оборону, а не по политическим заявлениям, даже когда те вызывают беспокойство.