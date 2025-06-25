Країни Північної Європи закликали збільшити тиск на РФ, щоб наближати мир в Україні

Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія та Ісландія у день саміту НАТО закликали продовжити підтримку України та збільшити тиск на Росію, щоб наближати мир.

Як повідомляє "Європейська правда", текст спільної заяви очільників МЗС п’яти країн опублікувала зокрема Фінляндія.

Міністри закликали до якнайшвидшого безумовного припинення вогню в Україні, яке започаткувало б шлях до перемовин задля справедливого й сталого миру.

"Для цього нам потрібні дві речі. По-перше – продовження підтримки України. П’ять нордичних держав вже пообіцяли понад 15 млрд доларів військової допомоги у 2025 році. По-друге – збільшення тиску на російську воєнну машину, для чого треба великий і скоординованих з обох боків Атлантики пакет санкцій, супроводжуваний тарифами проти Росії", – зазначили міністри.

Перед самітом очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен наголосила, що настав час посилити тиск на Росію, щоб підштовхнути її до припинення вогню в Україні.

Натомість держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Трампа і особисто президент США продовжують вважати, що для нових санкцій проти Росії ще не час.