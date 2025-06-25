Глава МЗС Фінляндії: лише Путін не хоче припинення вогню, час підштовхнути його

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що зараз настав час посилити тиск на Росію, щоб підштовхнути її до припинення вогню в Україні.

Про це вона заявила після прибуття на саміт НАТО у Гаазі, передає кореспондент "Європейської правди".

Валтонен зазначила, що підтримка України союзниками є непохитною і припинення вогню потрібне вже зараз.

"Лише Путін є тим, хто не бажає припинення вогню, і зараз час підштовхнути його до цього", – сказала вона.

"Наша стратегія тут потрійна. Перше: посилення нашого власного захисту і стримування. Друге: тиск на Путіна і Росію, ми повинні тут діяти і як окремі країни, і як Європейський Союз, разом зі США. Ми сподіваємося, що пакет санкцій, який знаходиться в Сенаті, просунеться вперед наступного тижня. І третє, звісно, це продовження допомоги Україні, яка бореться за кожного з нас", – пояснила глава МЗС Фінляндії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Каспар Вельдкамп очікує, що ЄС до кінця місяця ухвалить 18-й пакет санкцій проти Росії.

Джерела "ЄП" повідомили раніше, що Угорщина та Словаччина відмовляються затверджувати новий, 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, доки не відбудеться засідання Європейської ради.

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар після цього висловив готовність підтримати запропонований ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії, але висунув умови.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у статті: Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.