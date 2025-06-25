Страны Северной Европы призвали увеличить давление на РФ, чтобы приближать мир в Украине

Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия и Исландия в день саммита НАТО призвали продолжить поддержку Украины и увеличить давление на Россию, чтобы приближать мир.

Как сообщает "Европейская правда", текст совместного заявления руководителей МИД пяти стран опубликовала в частности Финляндия.

Министры призвали к скорейшему безусловному прекращению огня в Украине, которое начало бы путь к переговорам для справедливого и устойчивого мира.

"Для этого нам нужны две вещи. Во-первых – продолжение поддержки Украины. Пять нордических государств уже пообещали более 15 млрд долларов военной помощи в 2025 году. Во-вторых – увеличение давления на российскую военную машину, для чего надо большой и скоординированный с обеих сторон Атлантики пакет санкций, сопровождаемый тарифами против России", – отметили министры.

Перед саммитом глава МИД Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что пришло время усилить давление на Россию, чтобы подтолкнуть ее к прекращению огня в Украине.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Трампа и лично президент США продолжают считать, что для новых санкций против России еще не время.