Зеленський розповів про зустріч з прем’єркою Данії, що переймає головування в ЄС
Новини — Середа, 25 червня 2025, 13:24 —
Президент Володимир Зеленський у середу на полях саміту НАТО в Гаазі зустрівся з главою уряду Данії Метте Фредеріксен – її країна у другому півріччі переймає від Польщі головування у Раді ЄС.
Про це Зеленський розповів у соцмережі Х, пише "Європейська правда".
За словами глави держави, він та Фредеріксен "предметно обговорили розвиток співвиробництва зброї, головування Данії в Раді ЄС, подальшу підтримку наших воїнів".
"Є важливі рішення – Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне оборонне виробництво. Кожна країна, яка щиро допомагає Україні зараз, може розраховувати на взаємовигідне партнерство з нами", – написав Зеленський.
Він подякував Данії за вагому оборонну та політичну допомогу.
Як повідомляла "ЄП", Зеленський у Гаазі проведе низку двосторонніх переговорів з іноземними лідерами, включаючи Дональда Трампа; кілька зустрічей вже відбулися.
Раніше у Данії заявили, що у рамках головування в Євросоюзі сприятимуть вступу Україну в ЄС, попри блокування переговорів Угорщиною.
У січні ЄС із Данією та Литвою запустив ініціативу для підтримки євроінтеграції України.