Зеленський розповів про зустріч з прем’єркою Данії, що переймає головування в ЄС

Президент Володимир Зеленський у середу на полях саміту НАТО в Гаазі зустрівся з главою уряду Данії Метте Фредеріксен – її країна у другому півріччі переймає від Польщі головування у Раді ЄС.

Про це Зеленський розповів у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

За словами глави держави, він та Фредеріксен "предметно обговорили розвиток співвиробництва зброї, головування Данії в Раді ЄС, подальшу підтримку наших воїнів".

фото з соцмережі х президента

"Є важливі рішення – Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне оборонне виробництво. Кожна країна, яка щиро допомагає Україні зараз, може розраховувати на взаємовигідне партнерство з нами", – написав Зеленський.

Він подякував Данії за вагому оборонну та політичну допомогу.

Як повідомляла "ЄП", Зеленський у Гаазі проведе низку двосторонніх переговорів з іноземними лідерами, включаючи Дональда Трампа; кілька зустрічей вже відбулися.

Раніше у Данії заявили, що у рамках головування в Євросоюзі сприятимуть вступу Україну в ЄС, попри блокування переговорів Угорщиною.

У січні ЄС із Данією та Литвою запустив ініціативу для підтримки євроінтеграції України.