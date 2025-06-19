Данія під час головування в ЄС обіцяє сприяти вступу України

Данія, яка у другій половині 2025 року головуватиме в Раді Європейського Союзу, продовжить сприяти вступу Україну в ЄС, незважаючи на блокування переговорів Угорщиною.

Про це на пресконференції в четвер заявила міністерка Данії у справах Європи Марі Б'єрре, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Бʼєрре визнала, що Угорщина блокує процес подальшого вступу України в Євросоюз.

"І ми намагаємося чинити на неї максимальний тиск, а також робимо все можливе, щоб Україна продовжувала необхідні реформи", – додала вона.

Данська міністерка також висловила готовність швидко закрити розділи переговорів про вступ між Україною та ЄС, коли цей процес вдасться розблокувати.

"Коли ми дійдемо до того моменту, коли зможемо фактично відкрити конкретні розділи переговорів, ми будемо готові дуже швидко їх закрити", – сказала Б'єрре.

"ЄвроПравда" раніше дізналася, що у дипломатичних колах вірять у можливість розблокувати переговорний процес після завершення польського головування, тобто з липня.

Якщо ж під кінець літа з’ясується, що Угорщина абсолютно не готова на поступки, у ЄС можуть звернутися до "плану Б".

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на початку червня ще висловлювала оптимістичні очікування про те, що відкриття перших трьох переговорних кластерів можливе до кінця червня.