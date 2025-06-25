Зеленский рассказал о встрече с премьером Дании, к которой переходит председательство в ЕС
Новости — Среда, 25 июня 2025, 13:24 —
Президент Владимир Зеленский в среду на полях саммита НАТО в Гааге встретился с главой правительства Дании Метте Фредериксен – к ее стране во втором полугодии переходит от Польши председательство в Совете ЕС.
Об этом Зеленский рассказал в соцсети Х, пишет "Европейская правда".
По словам главы государства, он и Фредериксен "предметно обсудили развитие совместного производства оружия, председательство Дании в Совете ЕС, дальнейшую поддержку наших воинов".
"Есть важные решения – Дания станет первой страной, с которой мы запустим совместное оборонное производство. Каждая страна, которая искренне помогает Украине сейчас, может рассчитывать на взаимовыгодное партнерство с нами", – написал Зеленский.
Он поблагодарил Данию за весомую оборонную и политическую помощь.
Как сообщала "ЕП", Зеленский в Гааге проведет ряд двусторонних переговоров с иностранными лидерами, включая Дональда Трампа; несколько встреч уже состоялись.
Ранее в Дании заявили, что в рамках председательства в Евросоюзе будут способствовать вступлению Украины в ЕС, несмотря на блокирование переговоров Венгрией.
В январе ЕС с Данией и Литвой запустил инициативу для поддержки евроинтеграции Украины.