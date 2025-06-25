Cуд у Берліні дозволив референдум щодо зменшення кількості авто у центрі

Конституційний суд Берліна визнав можливим референдум щодо жорстких обмежень для приватних автомобілів у центрі міста.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Суд не погодився з оцінкою Сенату Берліна та визнав прийнятним референдум ініціативи, що прагне зробити центр німецької столиці "вільним від автомобілів".

У Сенаті перед цим дійшли висновку, що заявлені у проєкті референдуму цілі можуть суперечити закону та попросили суддів дослідити це питання. Розгляд тривав з 2022 року.

Суд дійшов висновку, що пропозиції активістів не суперечать основному закону, федеральному й земельному законодавству.

У проєкті, який хочуть винести на референдум, йдеться про те, щоб дуже обмежити рух приватних автомобілів на вулицях всередині так званого кільця S-Bahn, а приватні поїздки на авто через зону жорстких обмежень здійснювались через спецдозвіл не більше 12 разів на рік на особу.

Одночасно пропонують суттєво розширити мережу громадського транспорту.

Для ініціювання референдуму проєкт має отримати підтримку щонайменш 7% зареєстрованих у Берліні виборців (близько 170 тисяч) протягом чотирьох місяців. Результати референдуму мають юридичну силу, якщо ідею підтримали більшість тих, хто проголосував, і ця більшість становить щонайменш чверть від усіх зареєстрованих виборців.

Останні дослідження показали, що більшість німців, яким потрібно їздити на роботу, користуються для цього приватними авто – ця цифра з 2020 року майже не знизилася.

Нагадаємо, влада Парижа за останні роки запровадила серію стимулів для того, щоб "пересадити" містян на громадський транспорт або велосипеди та зменшити шум і забруднення від автомобільного транспорту.

Зокрема, на окружній Парижа знизили максимальну швидкість до 50 км/год. Також парижани на референдумі підтримали потрійну плату за паркування позашляховиків.