ЗМІ: Ердоган хоче переконати Макрона погодитися на спільне виробництво ПРО

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час переговорів на полях саміту НАТО в середу, 25 червня, буде наполягати на тому, щоб президент Франції Емманюель Макрон відмовився від своєї позиції щодо спільного виробництва європейської системи протиракетної оборони.

Про це агентству Bloomberg повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

Посадовці заявили, що Туреччина давно прагне отримати схвалення Макрона на закупівлю європейських систем, і зелене світло на продаж SAMP/T від Eurosam GIE може прискорити плани Анкари щодо будівництва власного протиракетного щита "сталевий купол" протягом найближчих двох-трьох років.

Минулого тижня Ердоган наказав збільшити виробництво ракет середньої та великої дальності з огляду на конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Посадовці стверджують, що він хоче, аби Макрон та інші лідери, з якими він зустрічається на саміті в Гаазі, визнали значення Туреччини для безпеки континенту як другої за величиною армії НАТО, а також те, що необмежена співпраця в оборонній галузі є ключовою для посилення стримування.

У 2020 році Макрон відповів на прохання Ердогана про постачання системи SAMP/T, заявивши, що Туреччина повинна спочатку прояснити свої цілі в конфлікті в Сирії.

Співрозмовники стверджують, що зростання дипломатичного і військового впливу Туреччини в Африці стало останнім джерелом напруженості у відносинах з Парижем, чий власний вплив на континенті слабшає.

Туреччина прагне переконати західних союзників погодитися на спільне виробництво засобів протиповітряної оборони, що могло б зміцнити її плани щодо розвитку потужної вітчизняної промисловості.

У 2018 році Туреччина та Eurosam, спільне підприємство Франції та Італії, підписали угоду про розробку системи протиракетної оборони. За словами турецьких посадовців, Італія не має заперечень проти продажу.

Окрім спілкування із Макроном, ЗМІ писали, що Ердоган планує звернутися до канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за підтримкою у питанні продажу Туреччині винищувачів Eurofighter під час переговорів на полях саміту НАТО.

Поряд з угодою про Eurofighter, Анкара прагне отримати схвалення президента США Дональда Трампа на придбання нових літаків F-16, а також літаків F-35, і на співпрацю у виробництві двигунів для винищувачів. Зокрема, як писали, президент Туреччини мав зустрітися з Трампом у вівторок, 24 червня, ввечері в Гаазі.