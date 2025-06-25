СМИ: Эрдоган хочет убедить Макрона согласиться на совместное производство ПРО

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время переговоров на полях саммита НАТО в среду, 25 июня, будет настаивать на том, чтобы президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от своей позиции по совместному производству европейской системы противоракетной обороны.

Об этом агентству Bloomberg сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

Чиновники заявили, что Турция давно стремится получить одобрение Макрона на закупку европейских систем, и зеленый свет на продажу SAMP/T от Eurosam GIE может ускорить планы Анкары по строительству собственного противоракетного щита "стальной купол" в течение ближайших двух-трех лет.

На прошлой неделе Эрдоган приказал увеличить производство ракет средней и большой дальности ввиду конфликта между Израилем и Ираном.

Чиновники утверждают, что он хочет, чтобы Макрон и другие лидеры, с которыми он встречается на саммите в Гааге, признали значение Турции для безопасности континента как второй по величине армии НАТО, а также то, что неограниченное сотрудничество в оборонной сфере является ключевым для усиления сдерживания.

В 2020 году Макрон ответил на просьбу Эрдогана о поставках системы SAMP/T, заявив, что Турция должна сначала прояснить свои цели в конфликте в Сирии.

Собеседники утверждают, что растущее дипломатическое и военное влияние Турции в Африке стало последним источником напряженности в отношениях с Парижем, чье собственное влияние на континенте ослабевает.

Турция стремится убедить западных союзников согласиться на совместное производство средств противовоздушной обороны, что могло бы укрепить ее планы по развитию мощной отечественной промышленности.

В 2018 году Турция и Eurosam, совместное предприятие Франции и Италии, подписали соглашение о разработке системы противоракетной обороны. По словам турецких чиновников, Италия не имеет возражений против продажи.

Кроме общения с Макроном, СМИ писали, что Эрдоган планирует обратиться к канцлеру Германии Фридриху Мерц за поддержкой в вопросе продажи Турции истребителей Eurofighter во время переговоров на полях саммита НАТО.

Наряду с соглашением о Eurofighter, Анкара стремится получить одобрение президента США Дональда Трампа на приобретение новых самолетов F-16, а также самолетов F-35, и на сотрудничество в производстве двигателей для истребителей. В частности, как писали, президент Турции должен был встретиться с Трампом во вторник, 24 июня, вечером в Гааге.