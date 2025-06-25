Суд у Берліні відхилив скаргу батьків на ЛГБТ-прапор у школі

Адміністративний суд Берліна відхилив скаргу батьківської пари на прапор ЛГБТ+, вивішений у школі, де їхня донька відвідує гуртки.

Про таке повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Обурення батьків учениці початкових класів однієї зі шкіл Берліна викликав прапор Progress Pride – розширена версія прапора ЛГБТ+, який висів на стіні класу, де проводяться гуртки.

Спершу батьки вимагали адміністрацію школи прибрати прапор, а коли там відмовилася – подали позов, стверджуючи, що це порушує закон про нейтральність держави і чинить недопустимий вплив на дітей.

У своєму рішенні Адміністративний суд Берліна вказав, що вимога нейтральності не вимагає відмови від зображення оціночного змісту в освітній сфері.

Рішення про використання прапора як символу захисту для відповідних осіб у групі не може бути оскаржене, додали в суді.

Батьки ще можуть подати апеляцію до Вищого адміністративного суду Берліна-Бранденбургу, але наразі невідомо, чи підуть вони на цей крок.

Минулого року повідомлялось, як поліція Стокгольма затримала чоловіка, який увірвався в будівлю посольства Марокко, вибив вікно й вивісив звідти веселковий прапор ЛГБТ-спільноти.