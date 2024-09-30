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У Стокгольмі чоловік увірвався в будівлю посольства й вивісив ЛГБТ-прапор

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Новини — Понеділок, 30 вересня 2024, 20:20 — Олег Павлюк

Поліція Стокгольма затримала чоловіка, який увірвався в будівлю посольства Марокко, вибив вікно й вивісив звідти веселковий прапор ЛГБТ-спільноти.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

Про інцидент біля посольства Марокко поліція Стокгольма дізналась після 11:00 за місцевим часом. Правоохоронцям розповіли, що невідомий увірвався до посольства, "розбив вікна і вивісив прапор" ЛГБТ-спільноти.

Чоловік також був озброєний ножем, написав на стіні в посольстві якесь послання, а через розбите вікно викидав папірці з QR-кодом.

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Поліція Стокгольма перекрила прилеглі до посольства вулиці, після чого спецпризначенці в масках зайшли до будівлі та затримали зловмисника, який забарикадувався в кімнаті будівлі.

Чоловіку інкримінують незаконне проникнення, вандалізм і нанесення тілесних ушкоджень, усі – з обтяжувальними обставинами. Наразі мотиви його вчинку з’ясовують.

Міністерство закордонних справ Швеції відмовилось від коментарів.

Раніше повідомлялось, що поліція Копенгагена затримала й доправила до суду 25-річного єгиптянина, який підпалив територію посольства Єгипту.

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