У Стокгольмі чоловік увірвався в будівлю посольства й вивісив ЛГБТ-прапор

Поліція Стокгольма затримала чоловіка, який увірвався в будівлю посольства Марокко, вибив вікно й вивісив звідти веселковий прапор ЛГБТ-спільноти.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

Про інцидент біля посольства Марокко поліція Стокгольма дізналась після 11:00 за місцевим часом. Правоохоронцям розповіли, що невідомий увірвався до посольства, "розбив вікна і вивісив прапор" ЛГБТ-спільноти.

Чоловік також був озброєний ножем, написав на стіні в посольстві якесь послання, а через розбите вікно викидав папірці з QR-кодом.

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🇲🇦🇸🇪#FLASH| Un individu a fait iruption à l’ambassade du Maroc 🇲🇦 à Stockholm 🇸🇪 armé d’un couteau et a accroché un drapeau arc-en-ciel 🏳️‍🌈 sur une des fenêtres.



L’homme, qui n’a pas encore été identifié, est soupçonné d’effraction, de vandalisme aggravé et d’avoir provoqué des… pic.twitter.com/mu9W5ByQ7P – Morocco Intelligence (@MoroccoIntel) September 30, 2024

Поліція Стокгольма перекрила прилеглі до посольства вулиці, після чого спецпризначенці в масках зайшли до будівлі та затримали зловмисника, який забарикадувався в кімнаті будівлі.

Чоловіку інкримінують незаконне проникнення, вандалізм і нанесення тілесних ушкоджень, усі – з обтяжувальними обставинами. Наразі мотиви його вчинку з’ясовують.

Міністерство закордонних справ Швеції відмовилось від коментарів.

Раніше повідомлялось, що поліція Копенгагена затримала й доправила до суду 25-річного єгиптянина, який підпалив територію посольства Єгипту.