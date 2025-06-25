Суд в Берлине отклонил жалобу родителей на ЛГБТ-флаг в школе

Административный суд Берлина отклонил жалобу родителей на флаг ЛГБТ+, вывешенный в школе, где их дочь посещает кружки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Возмущение родителей ученицы начальных классов одной из школ Берлина вызвал флаг Progress Pride – расширенная версия флага ЛГБТ+, который висел на стене класса, где проводятся кружки.

Сначала родители требовали от администрации школы убрать флаг, а когда та отказалась – подали иск, утверждая, что это нарушает закон о нейтральности государства и оказывает недопустимое влияние на детей.

В своем решении Административный суд Берлина указал, что требование нейтральности не требует отказа от изображения оценочного содержания в сфере образования.

Решение об использовании флага как символа защиты для соответствующих лиц в группе не может быть обжаловано, добавили в суде.

Родители еще могут подать апелляцию в Высший административный суд Берлина-Бранденбурга, но пока неизвестно, пойдут ли они на этот шаг.

В прошлом году сообщалось, как полиция Стокгольма задержала мужчину, который ворвался в здание посольства Марокко, выбил окно и вывесил оттуда радужный флаг ЛГБТ-сообщества.