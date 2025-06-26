У Чехії вважають, що Трамп був задоволений самітом НАТО

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що американський президент Дональд Трамп був задоволений на саміті НАТО.

Його цитує iRozhlas, передає "Європейська правда".

Ліпавський вважає, що Трамп виглядав задоволеним на саміті НАТО після того, як домігся збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП. Чеський міністр назвав переговори дуже успішними.

За словами Ліпавського, президент Чехії Петр Павел особисто переконав Трампа в важливості цього кроку під час урочистої вечері.

"Я думаю, нам вдалося переконати Дональда Трампа. А ще його весь вечір, близько двох годин вчора під час вечері, переконував президент Павел. Вони сиділи поруч за столом бельгійського короля", – заявив Ліпавський.

Як відомо, 25 червня держави-члени Північноатлантичного альянсу погодилися, що зобов’язання витрачати 5% від ВВП на оборону складатиметься із двох категорій оборонних інвестицій.

Також держави-члени НАТО, включно з США та Угорщиною, погодилися, що допомога Збройним Силам України буде зарахована як частина оборонних витрат.

Повний текст читайте у публікації "Рішення НАТО про Україну і оборонні витрати: повний текст із поясненнями".