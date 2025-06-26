В Чехии считают, что Трамп доволен саммитом НАТО

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что американский президент Дональд Трамп был доволен на саммите НАТО.

Его цитирует iRozhlas, передает "Европейская правда".

Липавский считает, что Трамп выглядел довольным на саммите НАТО после того, как добился увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП. Чешский министр назвал переговоры очень успешными.

По словам Липавского, президент Чехии Петр Павел лично убедил Трампа в важности этого шага во время торжественного ужина.

"Я думаю, нам удалось убедить Дональда Трампа. А еще его весь вечер, около двух часов вчера во время ужина, убеждал президент Павел. Они сидели рядом за столом бельгийского короля", – заявил Липавский.

Как известно, 25 июня государства-члены Североатлантического альянса согласились, что обязательство тратить 5% от ВВП на оборону будет состоять из двух категорий оборонных инвестиций.

Также государства-члены НАТО, включая США и Венгрию, согласились, что помощь Вооруженным Силам Украины будет зачислена как часть оборонных расходов.

Полный текст читайте в публикации"Решение НАТО об Украине и оборонные расходы: полный текст с пояснениями".