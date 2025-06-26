У Норвегії думають над зміною законодавства, що дозволить шкільне навчання англійською

У Норвегії обговорюють доцільність змін до законодавства, що дозволять створювати у державних школах класи з англійською мовою навчання – на що зростає попит, особливо у столиці Осло.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

У Міністерстві освіти повідомили, що розмірковують над змінами до законодавства про мову освіти за результатами експерименту в одній зі столичних шкіл, де вже 10 років поспіль у тестовому режимі діють англомовні класи.

Саме цей заклад став одним з найактивніших лобістів змін, прагнучи дати якусь визначеність учням і батькам – поки що продовження англомовних класів погоджують щорічно.

За норвезьким законодавством, основною мовою навчання у загальноосвітніх державних школах має бути норвезька (букмол або нюношк), або ж мова корінного народу – саамів. Також передбачена можливість експериментальних класів. У 2016 році так вперше погодили створення окремих англомовних класів.

У мерії Осло підтримують ідею розширення кількості англомовних класів у державних школах там, де на це буде запит.

"Державні школи повинні мати можливість давати різне профілювання, відповідно до інтересів наших учнів. Ми зараз стали міжнародним містом зі "строкатим" профілем учнів", – зазначила радниця з питань освіти Юліє Ремен Мідгарден.

У Міносвіти ж зазначають, що йдеться про зміни, які можуть впливати не лише на столицю, а на всю країну, і такі кроки потребують ретельного обговорення.

Нагадаємо, у столиці Естонії повідомляли про більший інтерес до навчання естонською мовою і меншу кількість заявок до російськомовних шкіл, після того як в останніх почався поступовий процес переходу на естонську мову навчання.

Серед російськомовних вчителів в Естонії, які у червні 2024 року складали мовний іспит з естонської у зв’язку з переходом шкіл на естонську мову освіти, успішно склали його лише п’ята частина.