В Норвегии думают разрешить школьное обучение на английском языке

В Норвегии обсуждают целесообразность изменений в законодательство, которые позволят создавать в государственных школах классы с английским языком обучения – на что растет спрос, особенно в столице Осло.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

В Министерстве образования сообщили, что размышляют над изменениями в законодательство о языке образования по результатам эксперимента в одной из столичных школ, где уже 10 лет подряд в тестовом режиме действуют англоязычные классы.

Именно это заведение стало одним из самых активных лоббистов изменений, желая дать какую-то определенность ученикам и родителям: пока продолжение англоязычных классов согласовывают ежегодно.

По норвежскому законодательству, основным языком обучения в общеобразовательных государственных школах должен быть норвежский (букмол или нюношк) или язык коренного народа – саамов. Также предусмотрена возможность экспериментальных классов. В 2016 году так впервые согласовали создание отдельных англоязычных классов.

В мэрии Осло поддерживают идею расширения количества англоязычных классов в государственных школах там, где на это будет запрос.

"Государственные школы должны иметь возможность давать разное профилирование, в соответствии с интересами наших учеников. Мы сейчас стали международным городом с разнообразным профилем учеников", – отметила советник по вопросам образования Юлие Ремен Мидгарден.

В Минобразования же отмечают, что речь идет об изменениях, которые могут повлиять не только на столицу, но и на всю страну, и такие шаги требуют тщательного обсуждения.

Напомним, в столице Эстонии сообщали о большем интересе к обучению на эстонском языке и меньшем количестве заявок в русскоязычные школы после того, как в последних начался постепенный процесс перехода на эстонский язык обучения.

Среди русскоязычных учителей в Эстонии, которые в июне 2024 года сдавали языковой экзамен по эстонскому языку в связи с переходом школ на эстонский язык образования, успешно сдали его лишь пятая часть.