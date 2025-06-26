Звернення Зеленського до Європейської ради перенесли на другу половину дня

У порядок денний саміту лідерів ЄС у Брюсселі 26 червня внесли зміни: звернення до Європейської ради президента України Володимира Зеленського за відеозв’язком і обговорення України перенесли з першого пункту програми на другу половину дня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили в апараті Ради ЄС.

Обговорення України мало бути першим пунктом порядку денного Європейської ради, але його перенесли на другу половину дня.

"Порядок денний змінився: зараз розпочнеться обмін думками лідерів держав ЄС з президенткою Європарламенту Робертою Метсолою, потім відбудеться робоча сесія щодо безпеки та оборони", – розповіли "ЄвроПравді" в Раді ЄС.

Після цього лідери Євросоюзу перейдуть до робочого ланчу, під час якого обговорять ситуацію на Близькому Сході.

"Робоча сесія щодо України та відеозв’язок з президентом України Володимиром Зеленським відбудеться після обіду, у другій половині дня", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Варто зауважити, що засідання Європейської ради розпочалося з затримкою в 40 хвилин.

Як повідомляла "ЄвроПравда", в Ірландії незадоволені затримками на шляху України до членства в Європейському Союзі та збираються виступити проти цього на саміті лідерів ЄС.

Своєю чергою президент Литви Гітанас Науседа виступив за якомога скоріше відкриття першого кластера переговорів про членство в ЄС з Україною.

Нагадаємо, Угорщина продовжує блокувати запуск перемовин з Україною про вступ до ЄС і відкриття перших кластерів. За словами джерел "ЄвроПравди", у Євросоюзі розраховують на пом’якшення позиції Орбана після завершення польського головування, тобто з липня. Якщо під кінець літа з’ясується, що Орбан абсолютно не готовий на поступки, у ЄС можуть звернутися до "плану Б".

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у статті: Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.