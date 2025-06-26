Ірландія обіцяє на саміті ЄС виступити проти сповільнення вступу України

У Ірландії незадоволені затримками на шляху України до членства в Європейському Союзі та збираються виступити проти цього на саміті лідерів ЄС.

Про це перед початком засідання Європейської Ради у Брюсселі 26 червня заявив премʼєр-міністр Ірландії Міхол Мартін.

Прем’єр-міністр Ірландії заявив, що виступить проти гальмування процесу вступу України в Євросоюз.

"Я буду дуже сильно наполягати на питанні вступу України до Європейського Союзу. Ми не задоволені затримками і тим, що деякі країни гальмують цей процес", – сказав Мартін.

Він підкреслив, що це стосується не лише майбутнього українців, але й також Європи та Європейського Союзу.

"Ірландія з самого початку цього процесу відверто заявляла, що для України має бути шлях до членства в Європейському Союзі", – нагадав прем’єр-міністр Ірландії.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Литви Гітанас Науседа виступив за якомога скоріше відкриття першого кластера переговорів про членство в ЄС з Україною і заявив, що одна країна не може зловживати інструментом консенсусу, натякаючи на Угорщину.

Нагадаємо, Угорщина продовжує блокувати запуск перемовин з Україною про вступ до ЄС і відкриття перших кластерів. За словами джерел "ЄвроПравди", у Євросоюзі розраховують на пом’якшення позиції Орбана після завершення польського головування, тобто з липня. Якщо під кінець літа з’ясується, що Орбан абсолютно не готовий на поступки, у ЄС можуть звернутися до "плану Б".

На саміті лідерів, як відомо, планують погодити 18-й пакет санкцій проти РФ, проти якого виступають Угорщина і Словаччина.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у статті: Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.