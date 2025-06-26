Обращение Зеленского к Европейскому совету перенесли на вторую половину дня

В повестку дня саммита лидеров ЕС в Брюсселе 26 июня внесли изменения: обращение к Европейскому совету президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи и обсуждение Украины перенесли с первого пункта программы на вторую половину дня.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в аппарате Совета ЕС.

Обсуждение Украины должно было быть первым пунктом повестки дня Европейского совета, но его перенесли на вторую половину дня.

"Повестка дня изменилась: сейчас начнется обмен мнениями лидеров государств ЕС с президентом Европарламента Робертой Метсолой, затем состоится рабочая сессия по безопасности и обороне", – рассказали "ЕвроПравде" в Совете ЕС.

После этого лидеры Евросоюза перейдут к рабочему ланчу, во время которого обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

"Рабочая сессия по Украине и видеосвязь с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится после обеда, во второй половине дня", – сообщил собеседник "Европейской правды".

Стоит заметить, что заседание Европейского совета началось с задержкой в 40 минут.

Как сообщала "ЕвроПравда", в Ирландии недовольны задержками на пути Украины к членству в Европейском Союзе и собираются выступить против этого на саммите лидеров ЕС.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа выступил за как можно более быстрое открытие первого кластера переговоров о членстве в ЕС с Украиной.

Напомним, Венгрия продолжает блокировать запуск переговоров с Украиной о вступлении в ЕС и открытие первых кластеров. По словам источников "ЕвроПравды", в Евросоюзе рассчитывают на смягчение позиции Орбана после завершения польского председательства, то есть с июля. Если к концу лета выяснится, что Орбан совершенно не готов на уступки, в ЕС могут обратиться к "плану Б".

Больше о том, чего можно ожидать от Европейского совета 26-27 июня – в статье: Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.