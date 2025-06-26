У Празі три великих ТРЦ залишились зачиненими через "замінування"

Вранці у четвер три великих торгових центри у чеській столиці Празі не відкрилися у стандартний час через те, що поліція отримала повідомлення про нібито закладену вибухівку.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Повідомлення від анонімного "мінера" надійшло ще до відкриття магазинів, всередині не було нікого, крім перших співробітників. Поліція наказала усім залишити приміщення та почала масштабні перевірки.

"У торгових центрах в Ходові, на Чорному Мосту і площі Республіки тривають безпекові перевірки щодо наявності вибухових пристроїв", – повідомили у поліції.

Про результати перевірок поки не повідомляли, вони можуть тривати ще кілька годин.

Нагадаємо, в Австрії у травні почали розслідування хвилі повідомлень про "замінування" по всій країні.

У німецькому місті закривали майже два десятки шкіл через листи з погрозами.