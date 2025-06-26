В Праге три крупных ТРЦ остались закрытыми из-за "минирования"

Утром в четверг три крупных торговых центра в чешской столице Праге не открылись в стандартное время из-за того, что полиция получила сообщение о якобы заложенной взрывчатке.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Сообщение от анонимного "минера" поступило еще до открытия магазинов, внутри не было никого, кроме первых сотрудников. Полиция приказала всем покинуть помещение и начала масштабные проверки.

"В торговых центрах в Ходове, на Черном Мосту и площади Республики продолжаются проверки безопасности на предмет наличия взрывных устройств", – сообщили в полиции.

О результатах проверок пока не сообщали, они могут продолжаться еще несколько часов.

Напомним, в Австрии в мае начали расследование волны сообщений о "минировании" по всей стране.

В немецком городе закрывали почти два десятка школ из-за писем с угрозами.