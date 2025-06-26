В Іспанії розкритикували Трампа за погрозу ввести вищі мита

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав погрозу президента США Дональда Трампа ввести вищі мита на його країну "подвійно несправедливою".

Його слова цитує агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Санчес заявив, що "Європа і світ страждають від торговельної війни", які його країна "з першої хвилини вважала несправедливими і односторонніми".

"У випадку Іспанії вони є подвійно несправедливими", – наголосив він.

Прем’єр Іспанії зазначив, що його країна має торговельний дефіцит із США, тоді як саме торговельний профіцит багатьох інших країн із США спонукав Трампа до тарифної політики.

Раніше Іспанія публічно заявила, що протистоятиме планам НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5%, як вимагає Трамп, та генеральний секретар НАТО Марк Рютте публічно заперечив, що Іспанія матиме винятки у рішенні саміту НАТО щодо оборонних витрат.

25 червня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна виконає нові цілі щодо потенціалу, узгоджені членами НАТО на саміті в Гаазі в середу, але вважає свої поточні витрати на оборону в розмірі 2% валового внутрішнього продукту "достатніми".

Того ж дня Трамп заявив, що Іспанія "вчинила жахливо", та розкритикував бажання країни залишитися на рівні 2% витрат на оборону від ВВП. Відтак він наголосив, що змусить Іспанію "платити вдвічі більше".

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