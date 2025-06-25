Трамп про видатки Іспанії на оборону: "Жахливо, ми змусимо платити вдвічі більше"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Іспанія "вчинила жахливо", та розкритикував бажання країни залишитися на рівні 2% витрат на оборону від ВВП.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту НАТО, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що наразі Іспанія – "єдина країна, яка не платить".

"Я вважаю, що Іспанія вчинила жахливо. Ні, справді. Це єдина країна, яка не хоче платити повну суму. Вони хочуть залишитися на рівні 2%. Я вважаю, що це жахливо", – заявив він.

Американський президент зазначив, що не знає, в чому проблема, і що США "це компенсують".

"Тож ми це компенсуємо. Ви знаєте, що ми будемо робити? Ми ведемо переговори з Іспанією про торговельну угоду. Ми змусимо їх платити вдвічі більше. І я серйозно про це. Ми змусимо Іспанію", – запевнив він.

Трамп заявив, що любить Іспанію, проте додав, що це країна, яка "хоче трохи поживитися за наш кошт".

Раніше Іспанія публічно заявила, що протистоятиме планам НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5%, як вимагає Трамп.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте публічно заперечив, що Іспанія матиме винятки у рішенні саміту НАТО щодо оборонних витрат.

25 червня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна виконає нові цілі щодо потенціалу, узгоджені членами НАТО на саміті в Гаазі в середу, 25 червня, але вважає свої поточні витрати на оборону в розмірі 2% валового внутрішнього продукту "достатніми".

Читайте також детальну статтю: Рішення НАТО про Україну і оборонні витрати: повний текст із поясненнями