В Испании раскритиковали Трампа за угрозу ввести более высокие пошлины

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал угрозу президента США Дональда Трампа ввести более высокие пошлины на его страну "вдвойне несправедливой".

Его слова цитирует агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Санчес заявил, что "Европа и мир страдают от торговой войны", которые его страна "с первой минуты считала несправедливыми и односторонними".

"В случае Испании они вдвойне несправедливы", – подчеркнул он.

Премьер Испании отметил, что его страна имеет торговый дефицит с США, тогда как именно торговый профицит многих других стран с США побудил Трампа к тарифной политике.

Ранее Испания публично заявила, что будет противостоять планам НАТО по увеличению расходов на оборону до 5%, как требует Трамп, и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично отрицал, что Испания будет иметь исключения в решении саммита НАТО по оборонным расходам.

25 июня премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна выполнит новые цели по потенциалу, согласованные членами НАТО на саммите в Гааге в среду, но считает свои текущие расходы на оборону в размере 2% валового внутреннего продукта "достаточными".

В тот же день Трамп заявил, что Испания "поступила ужасно", и раскритиковал желание страны остаться на уровне 2% расходов на оборону от ВВП. Поэтому он отметил, что заставит Испанию "платить вдвое больше".

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