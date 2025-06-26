Більшість поляків вважають неприйнятними перемовини США й РФ про Україну без України

Більшість поляків переконані, що будь-які перемовини стосовно України між США та Росією мають відбуватися за участі України.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування від IBRiS на замовлення порталу Defence24 та ініціативи Stand With Ukraine.

74% опитаних вважають, що будь-які перемовини стосовно російсько-української війни між США та Росією мають відбуватися за участі України. Лише 14% вважають, що участь України не обов’язкова. Це питання показало найбільшу одностайність думок, порівняно з усіма іншими, поставленими у рамках опитування.

62% опитаних вважають, що Україні варто вести з Росією перемовини про завершення війни. Проте лише 28% вважають, що Україна має погодитися на припинення бойових дій без безпекових гарантій.

Щодо того, чи мав би НАТО надати Україні гарантії безпеки після завершення бойових дій, 40% відповіли, що мав би, проти висловились 26% і ще 34% не визначилися з думкою.

Крім того, опитування показало, що прихильників вступу України до ЄС і НАТО у Польщі зараз менше, аніж противників.

Також виявилось, що 46% виступають за скорочення або припинення військової допомоги Україні; при цьому більшість респондентів визнають, що підтримка України покращує безпеку Польщі.