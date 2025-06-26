Большинство поляков считают неприемлемыми переговоры США и РФ об Украине без Украины

Большинство поляков убеждены, что любые переговоры по Украине между США и Россией должны происходить при участии Украины.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса от IBRiS по заказу портала Defence24 и инициативы Stand With Ukraine.

74% опрошенных считают, что любые переговоры относительно российско-украинской войны между США и Россией должны происходить с участием Украины. Только 14% считают, что участие Украины не обязательно. Этот вопрос показал наибольшее единодушие мнений, по сравнению со всеми другими, поставленными в рамках опроса.

62% опрошенных считают, что Украине следует вести с Россией переговоры о завершении войны. Однако только 28% считают, что Украина должна согласиться на прекращение боевых действий без гарантий безопасности.

Относительно того, должен ли НАТО предоставить Украине гарантии безопасности после завершения боевых действий, 40% ответили, что должен, против высказались 26% и еще 34% не определились с мнением.

Кроме того, опрос показал, что сторонников вступления Украины в ЕС и НАТО в Польше сейчас меньше, чем противников.

Также оказалось, что 46% выступают за сокращение или прекращение военной помощи Украине; при этом большинство респондентов признают, что поддержка Украины улучшает безопасность Польши.