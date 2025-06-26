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Посли G7 вітають останній крок у процесі відбору директора БЕБ

Новини — Четвер, 26 червня 2025, 14:20 — Христина Бондарєва

Посли країн Групи семи заявили, що вони вітають останній крок у процесі відбору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це йдеться у заяві групи послів країн G7 у Києві, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві посли відзначили, що прозорість за активної участі як міжнародних, так і українських членів комісії є ключовою, а реформа БЕБ має важливе значення для бізнес-клімату в Україні, залучення інвестицій і прогресу в євроатлантичній інтеграції.

Напередодні стало відомо, що переможцем у конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ та один з керівників операції "Чисте місто" Олександр Цивінський.

Олександр Цивінський мав голоси від представників міжнародних організацій, тому саме він виграв у конкурсі, згідно з законом про БЕБ. Тепер його кандидатуру має розглянути та затвердити уряд.

Минулого червня посли держав, що входять до "Групи семи", вітали ухвалення Верховною радою закону про "перезавантаження" БЕБ.

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G7 (Група семи)
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