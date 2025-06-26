Послы G7 приветствуют последний шаг в процессе отбора директора БЭБ

Послы стран Группы семи заявили, что приветствуют последний шаг в процессе отбора директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом говорится в заявлении группы послов стран G7 в Киеве, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении послы отметили, что прозрачность при активном участии как международных, так и украинских членов комиссии является ключевой, а реформа БЭБ имеет важное значение для бизнес-климата в Украине, привлечения инвестиций и прогресса в евроатлантической интеграции.

Накануне стало известно, что победителем конкурса на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ и один из руководителей операции "Чистый город" Александр Цивинский.

Александр Цивинский получил голоса от представителей международных организаций, поэтому именно он выиграл в конкурсе, согласно закону о БЭБ. Теперь его кандидатуру должен рассмотреть и утвердить правительство.

В июне прошлого года послы государств, входящих в "Группу семи", приветствовали принятие Верховной Радой закона о "перезагрузке" БЭБ.