Министр образования Польши прокомментировала введение украинского как второго иностранного

Министр образования Польши Барбара Новацкая заявила, что решение о преподавании украинского языка в школе принимают исключительно сами учебные заведения после консультаций с родителями и учителями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Глава министерства отвечала на вопрос, действительно ли она поддерживает введение украинского языка в качестве второго современного иностранного, а также появится ли украинский язык на экзамене для восьмиклассников и на выпускном экзамене (матуре).

Министр образования отметила, что ее ведомство не намерено вмешиваться в автономию школ, и директора могут самостоятельно, после консультаций с родителями и учителями, принимать решения о преподавании украинского языка в своих заведениях.

"Ведь это сила самоуправления, сила школ и директоров – предлагать ученикам такую образовательную программу, которая им лучше всего подходит", – сказала Новацкая.

Министр также опровергла информацию, что украинский язык будет включен в экзамен для восьмиклассников.

Однако она будет включена в экзамен на аттестат зрелости (матуру) уже со следующего года – это следствие решения предыдущего министра образования Пшемыслава Чарнека из партии "Право и справедливость".

До сих пор украинский язык можно было сдавать на матуре только как язык национального меньшинства.

Ранее сообщалось, что сторонников вступления Украины в ЕС и НАТО в Польше сейчас меньше, чем противников.

Читайте также о том, почему в Польше меняется отношение к украинцам и можно ли это изменить.