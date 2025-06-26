Соціалісти у парламенті Франції все ж ініціювали вотум недовіри прем’єру

Соціалістична партія у Національній асамблеї здійснила свої погрози та внесла ініціативу вотуму недовіри уряду Франсуа Байру через відсутність поступок у питанні пенсійної реформи.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Фракція соціалістів 26 червня внесла ініціативу про вотум недовіри уряду Байру на підставі того, що він не захотів вносити проєкт для перегляду непопулярної пенсійної реформи.

Ініціатива, підписана 66 депутатами фракції, від початку не має шансів на успіх – зокрема, вотум недовіри неможливий без підтримки ультраправого "Національного об’єднання".

У партії вже дали зрозуміти, що готові розглядати такий крок не раніше осені, щоб мати важіль тиску на прем’єра під час дебатів стосовно бюджету.

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